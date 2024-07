Esta edição vai receber desde corredores amadores até avançados - Divulgação

Esta edição vai receber desde corredores amadores até avançadosDivulgação

Publicado 27/07/2024 16:05 | Atualizado 27/07/2024 16:23

Rio - A temporada 2024 do Circuito das Estações será retomada neste domingo (28), a partir das 7h, no Aterro do Flamengo, com ponto de largada no Monumento dos Pracinhas. A etapa de inverno promete reunir mais de 14 mil corredores nas distâncias de 5, 10 e 15 quilômetros.

Em sua 17ª edição, a competição permite a participação de pessoas de todos os níveis, desde iniciantes até intermediários, passando por amadores e atletas avançados. A largada será dividida em grupos, de acordo com o ritmo de corrida de cada participante. Portanto, é necessário informar o histórico de provas dos últimos 12 meses.

Os participantes serão sinalizados por cores: branco para iniciantes, verde para intermediários, azul para amadores e Quênia para avançados. Para garantir a comodidade e segurança dos atletas, as largadas serão separadas: 10km e 15km às 7h30 e 5km às 8h30. O evento conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.