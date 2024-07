Idosa está internada em estado estável no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 27/07/2024 17:25 | Atualizado 27/07/2024 17:40

Rio - Uma idosa de 66 anos foi baleada no pulmão, na noite desta sexta-feira (26), durante um tiroteio no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Ela foi socorrida por populares e levada inicialmente para a UPA de Santa Luzia, mas depois foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo município. Segundo a direção da unidade de saúde, o estado dela é estável.

Questionada sobre uma possível troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Jardim Catarina, o 7º BPM (São Gonçalo) informou que não houve confronto envolvendo suas equipes na sexta-feira (26). Nas redes sociais, os moradores afirmam que ouviram disparos de tiros por volta das 17h28, na altura da Rua Ouro Fino.

Agentes foram ao Hospital Alberto Torres e constataram que um idosa havia dado entrada na unidade. O nome dela não foi divulgado. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara), que investiga a origem do disparo que atingiu a vítima. A situação, no entanto, é considerada um mistério entre os moradores, já que o local não é alvo de disputa de territórios entre criminosos e quando há tiroteio é devido a conflitos entre a PM e o tráfico local.

Esse foi o segundo caso de morador baleado no município em menos de 24 horas. Na tarde de sexta-feira (26), um homem foi vítima de bala perdida durante um confronto entre criminosos e PMs na comunidade do Brejal. Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da comunidade quando criminosos atacaram a equipe a tiros.

Após o confronto, a vítima, que não teve a identidade revelada, pediu ajuda aos policiais que estavam no local. O homem foi levado por um veículo blindado da PM para o mesmo hospital para onde foi levada a idosa. A direção do hospital comunicou que o paciente está estável.