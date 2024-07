Acidente envolvendo bicicleta elétrica deixa três pessoas feridas na ciclovia de Copacabana - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/07/2024 22:20 | Atualizado 28/07/2024 23:07

Rio - Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 3 anos, em um acidente envolvendo duas bicicletas elétricas na ciclovia da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde deste domingo (28).



Um jovem - identificado como Vinicius Silva - foi atendido no calçadão e não quis ser levado para o hospital. Já Julia Duarte, DE 25, e uma menina de 3 anos foram levadas pelos Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, com ferimentos leves.

O acidente com as bicicletas aconteceu na altura do posto 4 da praia, próximo à Rua Constante Ramos, paralela com a Avenida Atlântica. Este foi o segundo acidente com vítimas em 24 horas na ciclovia da praia de Copacabana. No sábado, o motorista de um carro invadiu a ciclovia e atropelou três pessoas. Dois homens e uma mulher - identificada como Evelin Neves, de 25 anos - ficaram feridos e foram levados por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto.