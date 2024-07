Ação policial termina com dois mortos na comunidade da Chatuba, na Baixada Fluminense, neste domingo (28) - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/07/2024 18:30

Rio - Duas pessoas morreram e outra ficou ferida durante uma ação de policiamento da Polícia Militar na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (28). Após a ação, moradores atearam fogo em objetos, na entrada da comunidade, como forma de protesto. Eles afirmam que os baleados eram inocentes e que os policiais foram violentos com os moradores. A corporação contestou a informação e informou que as equipes foram atacadas a tiros e encontraram armas e drogas com os mortos.



Segundo relatos, uma festa acontecia na localidade quando o tiroteio começou. Imagens nas redes sociais mostram moradores discutindo com militares no local, enquanto um dos baleados é socorrido pelos agentes. "Meu sogro é trabalhador, geral da Chatuba, de Mesquita, conhece ele. Deram tiro na perna dele e estão difamando ele como traficante", publicou um perfil no X (antigo Twitter).

Segundo a corporação do 20º BPM (Mesquita), policiais realizavam policiamento na comunidade Chatuba quando foram atacados a tiros por criminosos. Ainda de acordo com os agentes, duas pessoas foram atingidas pelos disparos, socorridas e levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A direção do hospital disse que duas pessoas já chegaram mortas. Duas pistolas, drogas e dois rádios transmissores foram apreendidos na ocorrência.



A Polícia Militar também relatou que durante a ação, indivíduos que estavam na região reagiram com violência, agredindo os policiais e danificando as viaturas. Um agente sofreu uma fratura em uma das mãos.



Sobre o terceiro ferido na ação, a corporação disse que em outro ponto da comunidade uma equipe também foi hostilizada, e um agressor foi atingido na perna por um disparo do policial. O homem também foi socorrido e levado à UPA de Edson Passos. A situação na região chegou a ser controlada de tarde, mas novos protestos voltaram a acontecer por volta das 19h. Há também relatos de novos tiroteios na Chatuba. O policiamento está reforçado na localidade.

A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita), que vai investigar as circunstâncias do ocorrido.