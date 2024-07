Publicado 29/07/2024 00:00

Na Manchete, Olimpíadas: Brasil fatura a primeira medalha dos Jogos no judô, com prata de Willian Lima e bronze de Larissa Pimenta; no skate Rayssa Leal foi bronze

Equipe feminina de ginástica artística se garante na final

Seleção feminina de handebol perde par a Hungria

No Ataque, Fla derrota o Atlético-GO por 2x0 e assume a liderança do Brasileiro

Flu vence o Red Bull Bragantino, fora de casa, e embala no Brasileiro

Vasco perde para o Grêmio, por 1x0, em Chapecó

Em Economia, Saiba quais são as profissões que podem ser substituídas pela IA

No D, Tom Cruise rouba a cena nas arquibancadas de Paris com muitos pedidos de fotos dos fãs, enquanto acompanhava as classificatórias da ginástica artística

Em Rio, Tribunal do Júri julga Rogério 157, ex-chefe da Rocinha, por triplo homicídio

PM reforça o policiamento na Muzema