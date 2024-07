Material apreendido durante Ação Ordo - Divulgação

Material apreendido durante Ação OrdoDivulgação

Publicado 28/07/2024 18:19

Rio - Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam drogas e uma pistola durante uma operação realizada na manhã deste domingo (28) até o início da tarde, na comunidade Chico City, Gardênia Azul, Zona Oeste, como parte da Ação Ordo.

Segundo informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento, ocorreu um breve confronto com os criminosos. Um dos suspeitos envolvidos na ação acabou fugindo, mas os policiais apreenderam uma arma, um carregador com quatro munições intactas, um rádio transmissor e uma bolsa com materiais de tráfico de drogas, que foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara).

A operação estabilizou a área, e o patrulhamento continua para garantir a segurança dos moradores.



- Trabalhos da Ação Ordo

A Ação Estruturada Ordo, em conjunto com concessionárias de energia, gás, água e telefonia, atingiu nesta sexta-feira (26) mais de 160 pessoas presas em 16 comunidades de seis bairros da Zona Oeste da capital, além de nove menores apreendidos, desde o início da mobilização, há 12 dias. A Ação Ordo apresentou resultados expressivos, de acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, entre os dias 15 e 19 de julho, não houve nenhum registro de homicídio nas áreas das delegacias da Barra da Tijuca, da Taquara e do Recreio dos Bandeirantes.

Entre as maiores reduções percentuais estão os furtos e roubos de celulares, com uma diminuição de 70%, e os roubos de veículos, com uma queda de 55%. No total de crimes registrados, houve uma redução de cerca de 30% no mesmo período. Em relação aos crimes de furto e roubo, a redução foi de aproximadamente 70%. As três delegacias registraram 34 ocorrências desse tipo de crime, enquanto na semana anterior foram mais de 110.