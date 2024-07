Protesto bloqueou as principais vias de acesso à comunidade da Muzema no sábado - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/07/2024 11:43 | Atualizado 28/07/2024 12:04

Rio - A Polícia Militar mantém o policiamento intensificado na Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste, neste domingo (28). A região viveu momentos de tensão nos últimos dias, após um confronto com mortes e protestos com ônibus sequestrados e objetos incendiados. A comunidade vive uma rotina de violência por conta da disputa territorial entre traficantes e milicianos e é uma das áreas alvo da Ação Estruturada Ordo

No início da noite de sábado (27), um protesto bloqueou as principais vias de acesso à comunidade , como a Avenida Engenheiro Souza Filha. Segundo a PM, os manifestantes atearam fogo em lixeiras e atravessaram três ônibus para dificultar a circulação de veículos. Na ação, dois homens foram encaminhados para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e o policiamento continua intensificado no local.