PMs apreenderam um fuzil após perseguição no bairro Santa Rosa - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam um fuzil após perseguição no bairro Santa RosaDivulgação/Polícia Militar

Publicado 28/07/2024 12:28 | Atualizado 28/07/2024 12:35

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido, na manhã deste domingo (28), em um acidente de trânsito durante uma perseguição policial. O caso aconteceu em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, depois que os bandidos trocaram tiros com policiais militares, no bairro Santa Rosa. Na ação, uma arma foi apreendida com os criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) faziam patrulhamento quando tentaram abordar um veículo na Rua Doutor Mário Viana. Os ocupantes do carro atiraram contra os PMs, houve confronto e os suspeitos acabaram colidindo com um poste.

Um deles morreu ainda no local e outro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Com a dupla, um fuzil foi apreendido e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçao (DHNSG).