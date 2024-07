Cleber da Silva Pontes, de 80 anos, invadiu uma ciclovia e atropelou três - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/07/2024 09:05 | Atualizado 28/07/2024 11:55

Rio - O motorista Cleber da Silva Pontes, de 80 anos, que invadiu uma ciclovia e atropelou três pessoas em Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (27), vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

As vítimas Evelin Rodrigues Neves, Thiago Monteiro Carvalho e Ozcan Topcu foram socorridas por militares do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. A mulher sofreu uma fratura exposta e os dois homens tiveram ferimentos leves. A direção da unidade informou que o estado de saúde da paciente Evelyn é estável. As outras vítimas já receberam alta.

Informações iniciais apontam que o motorista teria perdido o controle do veículo na Avenida Atlântica e invadindo a via reservada para ciclistas. Policiais do 19º BPM (Copacabana) conduziram o condutor à 12ª DP (Copacabana), que investiga o caso.