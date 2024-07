o local, os agentes apreenderam mais de um milhão de cigarros falsificados - Divulgação

o local, os agentes apreenderam mais de um milhão de cigarros falsificadosDivulgação

Publicado 25/07/2024 11:41

Rio - A Polícia Militar resgatou seis paraguaios em condições análogas à escravidão em uma fábrica clandestina em Paty Alferes, no Sul do estado, nesta quarta-feira (24). No local, os agentes apreenderam mais de um milhão de cigarros falsificados.

fotogaleria



Os estrangeiros estavam alojados na própria fábrica e trabalhavam em jornada excessiva e sem descanso semanal. Os estrangeiros estavam alojados na própria fábrica e trabalhavam em jornada excessiva e sem descanso semanal.

No local, de acordo com o comando do 10ºBPM (Barra do Piraí), os PMs foram recebidos a tiros e em seguida encontraram os reféns. Já dois suspeitos, que efetuaram os disparos, fugiram em direção a mata.



Na fábrica foram encontradas ainda várias máquinas em produção, além de caixas de cigarro para venda e um caminhão baú para transporte do material. O local foi preservado para perícia e a 96ªDP foi acionada para registro da ocorrência.