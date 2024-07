Evento começa às 16h e contará com participação da quadrilha Pé na Lapa - Divulgação

Evento começa às 16h e contará com participação da quadrilha Pé na LapaDivulgação

Publicado 25/07/2024 11:45 | Atualizado 25/07/2024 12:05

O coletivo de mulheres trabalhadoras informais Elas por Elas Providência organiza neste sábado (27) um arraiá solidário, oferecendo alimentação gratuita e sorteio de brinquedos para a comunidade. O evento, que é gratuito e aberto a todos, será realizado a partir das 16h, na Ladeira do Farias, Gamboa, Região Central do Rio.



De acordo com o coletivo, o evento tem como objetivo "integrar a cultura na favela e proporcionar momentos de alegria e união para as famílias em situação de vulnerabilidade social".

Além da diversão, o Elas por Elas Providência pretende levar lazer e educação aos participantes.

"Queremos criar um espaço onde todas as pessoas podem se divertir e ter acesso a cultura, independentemente de suas condições financeiras. Além disso, vamos destacar a necessidade de saúde e educação de qualidade, uma questão crucial para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade", explicou.



O 'arraiá' contará com a participação do bloco Tá na Rua e da quadrilha Pé na Lapa, além de apresentações de forró e outras quadrilhas. Um DJ também animará o arraiá. Para viabilizar o evento, o grupo vendeu uma rifa e a estimativa é que cerca de 500 pessoas participem das festividades.

Arraiá solidário do Elas por Elas Providência

Data - 27/07 as 16h

Local - Ladeira do Faria, 95 - Gamboa (Quadra da empresa Brinks)