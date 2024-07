Acidente na Avenida Ayrton Senna, altura da Gardênia Azul - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/07/2024 09:02 | Atualizado 25/07/2024 09:06

Rio - Um acidente na Linha Amarela entre dois carros e uma moto, nesta quinta-feira (25), deixou uma pessoa morta. A colisão aconteceu na altura de Del Castilho, Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ramos foi acionado às 6h40 para o acidente, no sentido Ilha do Governador. No local, encontraram a vítima, ainda não identificada, já sem vida.

De acordo com o Centro de Operações, uma via foi fechada por conta do ocorrido. O trânsito está congestionado de Pilares até Higienópolis.

A concessionária Lamsa informou que uma faixa da via encontra-se interditada, no sentido Fundão, na altura da saída 6, devido a uma colisão. Equipes da concessionária atuam no local. O trecho será liberado após trabalhos da Polícia Civil.

Motociclistas colidem na Ayrton Senna

Na Zona Oeste, cinco motocicletas colidiram na Avenida Ayrton Senna, altura do Espaço Hall, na Gardênia Azul, sentido Orla, nesta quinta, deixando três pessoas feridas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h50 para a ocorrência. Uma mulher, ainda não identificada, teve ferimentos moderados. Já outras duas vítimas, também sem identificação, foram socorridas com ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O acidente ocupa uma via da faixa e o trânsito está bastante intenso no trecho. Equipes da CET-Rio e do Corpo de Bombeiros estão no local.