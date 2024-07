Arthur Lessa, de 6 anos, foi baleado na cabeça e está internado em estado grave - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/07/2024 09:45 | Atualizado 26/07/2024 10:31

A criança foi extubada na noite de terça-feira (23), e, logo depois, já acordou lúcido e com capacidade de se comunicar. Na ocasião, Isabele Lessa, mãe de Arthur, expressou sua felicidade com a notícia."O meu filho me reconheceu, e está bem, muito lúcido e falante. Continuo a dizer: o Arthur é o meu milagre, estou vivendo um milagre, e já já estamos voltando para casa juntos", celebrou Isabele, que já relatava a melhora do menino desde a última semana.O jovem foi atingido, junto de outras quatro pessoas, incluindo o pai, no domingo 14 de julho. Ele estava no interior de uma churrascaria, no bairro Pilar, quando criminosos encapuzados passaram atirando.O caso é investigado na 60ª DP (Campos Elíseos).O Adão Pereira Nunes informou que, além de Arthur, outras duas vítimas permanecem internadas. Alex Junior Marcelino do Nascimento, 30, foi atingido no abdômen e membro inferior esquerdo. Ele passou por uma cirurgia sem intercorrências e está em leito de enfermaria, respirando em ar ambiente, com quadro de saúde estável.Já Ian Rodrigues Barbosa de Carvalho, 21, ainda de acordo com o boletim, foi baleado no tórax, abdômen e na mandíbula. Ele foi operado assim que deu entrada na unidade, e também segue no leito respirando em ar ambiente com estado regular.