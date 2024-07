Imagens de desfiles da Viradouro no Aeroporto de Washington - Rui Ventura

Publicado 30/07/2024 13:41

Rio - Vinte e nove imagens de desfiles recentes da Viradouro estão em exposição no Aeroporto Internacional Washington Dulles, na capital norte-americana. A mostra reúne fotos de Renata Xavier do desfile campeão do último Carnaval ("Arroboboi, Dangbé"), de 2022, do campeonato de 2020 e do desfile de 2019, que marcou a volta da escola ao Grupo Especial. Nos seis painéis instalados no saguão, há ainda fotos da preparação, feitas no barracão, na Cidade do Samba, e de ensaios de rua na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

A iniciativa da exposição é do Arte Institute, uma organização sem fins lucrativos sediada em Nova Iorque e que, nos últimos 13 anos, vem se dedicando a difundir a produção de artistas de países de língua portuguesa e de projetos de arte contemporânea em ambientes e espaços não tradicionais.



"Anualmente, circulam pelo Aeroporto Washington Dulles 25 milhões de pessoas, e é importante que a escola e a cidade de Niterói tenham essa visibilidade num país como os Estados Unidos. Essa parceria que se estabelece entre a Viradouro e o instituto vai abrir portas para novos projetos com a escola, mostrando a qualidade do Carnaval, que não é somente um evento lúdico ou de entretenimento, mas que há muita arte por trás dos desfiles. E a qualidade do trabalho da fotógrafa Renata Xavier sintetiza isso muito bem", diz Ana Ventura Miranda, diretora do AI.

A exposição, aberta no último dia 4, estará em cartaz até 1º de outubro.