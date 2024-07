O boi vermelho é o símbolo da Unidos de Padre Miguel - Divulgção / UPM

Publicado 29/07/2024 10:26 | Atualizado 29/07/2024 12:35

Rio - A Unidos de Padre Miguel realizará, no próximo fim de semana, duas audições em busca de novos talentos para a comissão de frente. Os encontros vão ocorrer no barracão da escola, no sábado (3), a partir das 16h, e na quadra, no domingo (4), às 10h.

Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser mulher ou homem negro; ter experiência em algum estilo de dança, shows, espetáculos de dança ou carnaval; ser maior de idade; ter altura mínima de 1,65 m para mulheres e 1,75 m para homens, além de ter disponibilidade para ensaios e apresentações. As inscrições são online, através do link

"Estamos em busca de talentos que não apenas possuam técnica, mas que também sejam capazes de transmitir emoção e força em suas performances. A comissão de frente é a porta de entrada do nosso desfile, e queremos causar um impacto inesquecível na Sapucaí", diz Sérgio Lobato, coreógrafo da escola.

A Unidos de Padre Miguel voltará a desfilar no Grupo Especial, algo que não acontece desde 1972, levando para a Avenida o enredo Egbé Yá Nassô, que fala sobre a história de Iyá Nassô, uma das fundadoras do Candomblé da Barroquinha. Os carnavalescos são Alexandre Louzada e Lucas Milato.



A quadra do Boi Vermelho da Zona Oeste fica na Rua Mesquita, 8, na Vila Vintém.