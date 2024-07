Rainha de bateria Juliana Souza marca presença na apresentação dos sambas enredo - Divulgação / Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 28/07/2024 14:50

Rio - A rainha de bateria da União da Ilha Juliana Souza apostou em um look avaliado em R$ 5 mil para marcar presença na apresentação dos sambas enredo para o Carnaval 2025 na quadra da escola de samba, na Zona Norte da cidade, neste sábado (27).

Na casa da escola de samba, Juliana, que faz parte da comunidade desde o ventre da mãe, afirmou que gosta de estar sempre nos eventos. "Eu gosto de participar de tudo, me inteirar de tudo. Acho importante entender o que a Escola vai levar para avenida, não só a minha representação. No mais, eu sou insulana de verdade e tenho o sonho de ver a minha União da Ilha no grupo Especial e estamos todos aqui com sede deste título, estamos unidos em busca desta grande vitória", afirmou.

Além do samba no pé, a rainha de bateria ostentou, também, um look para lá de especial. Ela apostou umvestido curto confeccionado em paetê com franzidos, flor aplicada no centro, alças fixas, da grife brasileira PatBo, marca que conquistou até o coração da cantora Beyoncé.

Sobre a roupa escolhida, a Juliana celebrou: "Eu amo moda, sou super antenada e não nego que sou vaidosa e consumista também. Mas eu acredito que uma rainha de bateria deva representar bem a sua comunidade e os looks fazem parte do conjunto", disse.

Pelo quarto ano consecutivo, Juliana estará à frente da bateria da União da Ilha, comandada pelo mestre Marcelo Santos.