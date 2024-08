Intérprete Zé Paulo durante show em carnaval fora de época, em Portugal - Divulgação

Publicado 02/08/2024 08:25

Uma comitiva da Mocidade Independente de Padre Miguel viajou para Portugal para participar do Mega Samba, o tradicional carnaval fora de época lusitano. A agremiação, que foi uma das atrações principais do evento, promoveu shows e workshops pelo país.

A comitiva contou com o cantor Zé Paulo, o mestre de bateria Dudu, o diretor de bateria Geovani Martins, além do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Diogo Jesus e Bruna Santos, e da rainha do Carnaval 2024, Gabriela Mendes. Eles foram recebidos pelo prefeito de Sesimbra, Francisco Jesus, e pelo presidente da Assembleia, João Narciso, durante a cerimônia de abertura."Ver o sucesso que o nosso enredo do caju causou desde o último pré-carnaval até aqui é de emocionar demais. Estou feliz em poder estar com amigos e parceiros do dia a dia nessa participação da Mocidade. O Mega Samba está parecendo Ponto Chic: onde vamos, todos falam da Mocidade. Que orgulho", contou o intérprete Zé Paulo Sierra.No próximo desfile, a Verde e branca apresentará no Sambódromo o enredo "Voltando para o futuro - Não há limites para sonhar". A agremiação será a primeira a desfilar na terça-feira, dia 4 de março.