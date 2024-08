Logo do enredo da Imperatriz - Reprodução / Instagram

Rio - Divulgada na última terça-feira (30), a safra dos sambas concorrentes para 2025 da Imperatriz vem acumulando bons números de visualizações no canal da escola, no YouTube. Mais de 100 mil views foram registrados entre as 23 obras inscritas para as eliminatórias, que começam no próximo dia 16.

O número de parcerias inscritas é um recorde nas disputas da agremiação. "É uma safra de encher os olhos. Saber que a disputa terá esse nível mais um ano, me deixa ainda mais motivada. Nos últimos dois anos, tivemos o samba do Lampião, o samba da cigana, e agora vamos ter mais uma grande obra, independentemente da parceria que vencer em setembro. Isso é reflexo do empenho de toda a escola e do talento da nossa ala de compositores", afirma a presidente Cátia Drumond.



Em 2025, a Imperatriz será a segunda escola a entrar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval.