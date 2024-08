De vestido curtinho, Lexa se esbalda na quadra da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa, de 29 anos, marcou presença na quadra da Unidos da Tijuca, na noite desta quinta-feira (1), para conferir o início da disputa de sambas para o Carnaval do ano que vem. Rainha de bateria da agremiação, a cantora esbanjou simpatia e deu um show de samba no pé na ocasião. Usando um vestido curtinho, a Sapequinha exibiu o corpo escultural.

A noiva de Ricardo Vianna estava acompanhada da mãe, Darlin Ferratry e da irmã, Wenny Isa. Quem também comapreceu ao evento foi a apresentadora Regina Casé e o marido, Estevão Ciavatta.

Em 2025, pela primeira vez na história, as agremiações vão se apresentar em três noites. A Unidos da Tijuca levará o enredo "Logun-Edé - Santo Menino que Velho respeita", de autoria do carnavalesco Edson Pereira, para a Marquês de Sapucaí no dia 3 de março.