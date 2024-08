UPM vai abrir os desfiles do Grupo Especial em 2025 - Wellington Melo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 05/08/2024 09:30

Rio - O concurso de samba-enredo da Unidos de Padre Miguel rumo ao Carnaval 2025 recebeu a inscrição de cinco composições. O enredo é "Ebgé Iyá Nassô", criado pelos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas MilatoA competição promete ser acirrada, contando com compositores consagrados do Carnaval, como Cláudio Russo, Samir Trindade, Lequinho, Diego Nicolau, Jefinho Rodrigues, Igor Leal e outros."A qualidade das obras inscritas este ano é impressionante. Estamos muito animados para ver a disputa e escolher o samba que representará nossa escola. A expectativa é de um concurso acirrado e de alto nível", comentou Cícero Costa, diretor de Carnaval da agremiação.A apresentação dos sambas ocorrerá no dia 16 de agosto, a partir das 22h, com a primeira eliminatória no dia 23. A grande final está marcada para 20 de setembro. A UPM vai abrir os desfiles do Grupo Especial em 2025.Todas as composições podem ser ouvidas na UPM TV, no YouTube