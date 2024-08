Sambódromo terá desfiles do Grupo Especial em três noites a partir de 2025 - Divulgação / Riotur

Publicado 13/08/2024 19:06 | Atualizado 13/08/2024 19:07

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) anunciou, nesta terça-feira (13) os valores dos ingressos dos desfiles do Grupo Especial, que no próximo ano estarão mais baratos. Os foliões que desejarem ir à Marques de Sapucaí poderão comprar as entradas a partir das 10h do dia 27 de agosto, através da plataforma Ticketmaster.

Dessa vez, os setores 2, 3, 4, 5, 10 e 11 terão o mesmo valor, tanto para os desfiles competitivos como para o Sábado das Campeãs, assim como as cadeiras individuais do setor 12, que custarão R$ 190 (R$ 95 a meia) por dia. Já os setores 6 e 8 custarão R$ 230 (R$ 115 a meia), e o setor 7 R$ 200 (R$ 100 a meia). Vale destacar que cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo apenas uma meia-entrada.

Além dos ingressos avulsos, no mesmo dia será disponibilizado o passaporte, a nova modalidade apresentada pela Liesa que garante entrada no Sambódromo para o três dias de desfile do Grupo Especial . A entrada terá o preço único de R$ 450 e, no momento da compra, será possível escolher, de acordo com a disponibilidade, entre os setores de arquibancadas comercializados diretamente – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Esse valor representa uma economia de quase 35% no bolso do espectador em comparação aos ingressos de arquibancadas vendidos para os dois dias de desfile em 2024.

As apresentações do Grupo Especial em 2025 acontecerão nos dias 2, 3 e 4 de março, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, com as seis primeiras colocadas retornando para o Desfile das Campeãs no dia 8.

Confira a ordem dos desfiles do Grupo Especial:

Domingo

1ª- Unidos de Padre Miguel

2ª- Imperatriz Leopoldinense

3ª- Unidos do Viradouro

4ª- Estação Primeira de Mangueira

Segunda

1ª- Unidos da Tijuca

2ª- Beija-Flor de Nilópolis

3ª- Acadêmicos do Salgueiro

4ª- Unidos de Vila Isabel

Terça-feira

1ª- Mocidade Independente

2ª- Paraíso do Tuiuti

3ª- Grande Rio

4ª- Portela