Pietra Brum, porta-bandeira da Porto da Pedra - Anderson Borde

Publicado 14/08/2024 11:26

A Unidos do Porto da Pedra apresentou oficialmente à comunidade a nova porta-bandeira da escola, Pietra Brum, durante a última edição da feijoada mensal. Cria da agremiação de São Gonçalo, ela defendeu segundo pavilhão nos últimos dois desfiles.

"Estou realizando um sonho, que é o de defender o pavilhão principal da minha escola. Vocês podem ter certeza de que trabalho e dedicação para alcançar as notas máximas não irá faltar", disse Pietra.

Primeira porta-bandeira da Portela, Squel Jorgea prestigiou o evento, no último sábado (10), que foi marcado também pela distribuição de exemplares da Cartilha da Mulher para o público. A iniciativa lembrou os 18 anos da criação da Lei Maria da Penha.

Coroação da rainha

No dia 31 de agosto, a Vermelha e Branca, que desfila na Sério Ouro, realizará a festa para coroar a nova rainha da bateria Ritmo Feroz, a empresária e influenciadora fitness Andrea de Andrade. O evento contará com show do cantor Jorge Aragão.