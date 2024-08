Lucy Alves dá vida à Lilith em ’Renascer’ - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 21/08/2024 06:00

Rio - Depois de brilhar em "Travessia" (2023), Lucy Alves, de 38 anos, está de volta às novelas em "Renascer", da TV Globo. Na trama, a atriz interpreta Lilith, cantora e sanfoneira, com um passado misterioso. Descoberta por Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater), a jovem deixou Ilhéus e seguiu com a dupla até a Vila. Lá, ela tem abalado alguns corações, como o do dono da venda, de José Bento (Marcello Melo Jr.) e Zinha (Samantha Jones). Mas é amiga de João Pedro (Juan Paiva) quem vai conquistar a personagem, que não existia na versão original do folhetim, em 1993.

"Torço pela felicidade de Lilith. E se for com a Zinha, acho massa, porque acho a personagem arretada e de personalidade! Samantha Jones faz um trabalho lindo com a Zinha! A sorte foi lançada (risos). Vamos ver o que será", dispara Lucy, que comenta os rumores de que Lilith é filha de Jacutinga (Juliana Paes). "Queremos desvendar os mistérios da Lilith! O que sei é que ela de fato chega nessa vila em busca de algo mais sobre sua história", declara a artista.

Lucy ainda celebra a parceria com Matheus Nachtergaele e Almir Sater em cena e elogia os colegas de trabalho. "Um grande privilégio e um grande aprendizado. Almir e Matheus são fora da curva. Dois artistas generosos e sensíveis. Gênios! Quando temos a oportunidade de contracenar com artistas assim, tudo fica mais fácil e fluido em cena. É correr para marcar o gol! Se divertir! Fora o tanto que aprendo com ele. Tudo isso somado a um clima incrível de bom! Estamos sendo muito felizes ali".



Outro motivo de alegria para a atriz é a personagem unir suas duas paixões: música e atuação. "A música me deixa à vontade e me faz divertir. Acho que fica tudo mais gostoso quando minha personagem é musical", admite. Entretanto, esse não é o único em comum entre Lucy e Lilith. "Acho que ela gosta de se jogar no desconhecido, e eu também".

Apoio da namorada

Discreta em relação a vida pessoal, Lucy Alves diz que recebe o apoio da namorada, Indira Nascimento, em seus trabalhos. "Indira é uma atriz brilhante. Às vezes temos oportunidade de conversar ou trocar mais sobre nossas personagens, nosso trabalho… Ela também está gravando um filme neste momento, então foram poucas trocas. Mas sempre que podemos, nós ajudamos e incentivamos", explica.

Dança dos Famosos

Uma das finalistas do "Dança dos Famosos 2024", do "Domingão com Huck", ao lado de Amaury Lorenzo e Tati Machado, que se consagrou campeã desta edição, a atriz diz que essa foi uma das "melhores experiências" que já viveu. "Dançar é 'bonzão'. Conhecer o corpo, mais e mais, é bom. Passar por esse reality me amadureceu ainda mais pessoal e artisticamente. Carrego no coração esta experiência com carinho", frisa.