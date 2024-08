Rodrigo é advertido pela equipe do Estrela da Casa - Reprodução de vídeo

Publicado 25/08/2024 09:30

Rio - Rodrigo Garcia recebeu uma advertência da equipe do "Estrela de Casa", da TV Globo, após dar um tapa no bumbum de Gael Vicci durante a "Balada", na madrugada deste sábado (24). A informação foi dada pela apresentadora Ana Clara no programa ao vivo.

"Durante a Balada, uma atitude do Rodrigo incomodou o Gael. Nós chamamos os dois para conversar individualmente, demos acolhimento para o Gael, e o Rodrigo recebeu uma advertência da nossa equipe. Mais tarde, os dois chegaram até a conversar. Vamos ver o que aconteceu", disse Ana, que ainda fez um alerta: "Tocar o corpo de outra pessoa, só com consentimento. Se ela não quer, é não".

Um vídeo do ocorrido foi exibido na atração. Gael conversava com Nicole Louise na festa quando Rodrigo passou e deu um tapa em suas nádegas. Logo depois, Gael foi para o quarto e chorou ao relatar a situação para os colegas. "Eu estava dançando com todo mundo ali no palco, ele [Rodrigo] passou e deu um tapa na minha bunda. Não gostei", explicou.

Durante a manhã Gael e Rodrigo foram chamados na 'cabine'. Em conversa com MC Mayara e Thália, o cantor voltou a falar que se sentiu mal com o ocorrido."Não sei se foi um gatilho por estar alcoolizado, mas me lembrou de outras coisas. Da outra vez, não foi só um tapa. Não gostei". Rodrigo, então, foi advertido pela equipe. Logo depois, ele pediu desculpas a Gael.