Virginia Fonseca relata desespero após filha bater a cabeça em pedraReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 11:43 | Atualizado 02/09/2024 13:08

Rio - Virginia Fonseca revelou que tomou um susto, neste domingo (1º), quando sua filha, Maria Flor, de um ano, bateu a testa em uma pedra no banheiro. A apresentadora do programa "Sabadou", do SBT, compartilhou o desespero em seu Instagram, e contou como conseguiu acalmar a pequena momentos depois. Ela ainda tranquilizou os fãs e disse que a herdeira estava bem.

Nos stories, Virginia explicou que as filhas estavam cansadas depois de participarem de uma festa de aniversário. "A dica é: dá banho e já vai dormir, não inventa nenhuma moda! Dá banho e vamos de berço. Elas chegaram exaustas do aniversário e a gente deixou elas brincarem mais aqui", afirmou.

A influenciadora comentou que deixou as meninas tomarem banho na banheira e, logo depois, o acidente aconteceu. "A Flor conseguiu bater a cabeça na pedra que tinha lá. Não cortou nem nada, mas ficou roxo e aí já juntou o sono que ela estava com essa batida na testa", disse.

Maria Alice, então, começou a chorar ao ver a irmã aos prantos. "Foi um caos, as duas chorando porque a Maria bateu na testa, o que que eu ia fazer?". Por fim, Virginia conseguiu acalmar as pequenas e declarou: "Eu evolui, se o acidente tivesse acontecido no passado, teria "surtado'".

Além de Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um, a apresentadora também está à espera de seu terceiro herdeiro, José Leonardo, que pode nascer a qualquer momento. As três crianças são frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo.