Patricia Abravanel chora em primeiro programa após morte de Silvio SantosReprodução / SBT

Publicado 01/09/2024 20:35 | Atualizado 01/09/2024 21:59

Rio - Patricia Abravanel, 46 anos, não conteve a emoção ao abrir o primeiro programa após a morte do pai, Silvio Santos. A filha do apresentador já estava no comando da atração dominical, que leva o nome do dono do SBT desde quando ele se afastou das telinhas, em setembro de 2022.

Ela voltou aos estúdios de gravação na quinta-feira (29), muito emocionada. No Instagram, a equipe da filha do comunicador informou que parte do programa foi gravado entre os dias 13 e 15 de Agosto, e outra parte no dia 29 de Agosto. O dono do baú morreu no último dia 17 de agosto, aos 93, vitima de broncopneumonia após infecção por H1N1

"Hoje é a primeira vez que eu estou aqui e sei que meu pai não vai estar me assistindo através da televisão. Eu sei que vocês esperam que eu fale alguma coisa. Ele era tão íntimo de cada um de vocês, da sua mãe, da sua avó, da família brasileira, que eu eu acho que eu que eu devo falar alguma coisa", começou, com lágrimas nos olhos.

"Eu não sei o quanto eu estou pronta, mas o que eu posso falar para você que é filho, que é filha, que é mãe que é pai, é que eu sou tão grata tão grata por ter falado para o meu pai o quanto eu amava ele, por ter falado para o meu pai o quanto eu admirava ele, o quanto eu queria honrar a história dele, tão grata por cada braço que eu dei nele, por cada conversa por cada conselho. Se eu posso deixar alguma mensagem hoje para você que está em casa, façam isso", continua.



"Quero agradecer muito ao Brasil por todas as homenagens que foram feitas para o Silvio Santos, pela forma que o Brasil nos acolheu nesse tempo. A gente se sentiu, eu e minhas irmãs e minha mãe, abraçadas acolhidas amadas por cada um de vocês", afirmou a apresentadora, que completou:



"Também [quero agradecer] a todos os brasileiros que fizeram essa homenagem e expressaram a sua gratidão a Silvio Santos. Eu começo hoje o programa com uma certeza: que o SBT e Silvio Santos é parte da sua família e vocês são partes do SBT. Que a gente possa continuar levando essa história por muitos e muitos anos e contando a história dessa vida linda que foi a vida de Silvio Santos. Um homem tão intenso, tão dedicado, então excelente em tudo que fez. E fez por amor a você, ao Brasil e as 5 mil pessoas que, hoje, dedicam a sua vida para poder sustentar suas casas através de cada uma das empresas. Eu e minhas irmãs vamos honrar cada um de vocês com esses empregos dando o nosso melhor".

