Joaquim Lopes revela o susto que tomou em relação a sua saúdeReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 16:52

Rio - Joaquim Lopes, de 44 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram neste domingo (1) um susto que teve com sua saúde nos últimos dias. O ator precisou passar por uma cirurgia devido a uma infecção bacteriana e detalhou todo o procedimento em um vídeo postado em sua rede social.

"Deixa eu explicar o que aconteceu, eu estava em São Paulo semana passada e esbarrei meu cotovelo na mesa ou em uma parede, sei lá mas fez um machucadinho. Voltei para o Rio e vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor mas acabou evoluindo para um Bursite Olecraniana Infectada, o que significa isso? Estava lá o machucadinho e eu devo ter coçado ou então encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria, que entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago”, começou o ator. "Deixa eu explicar o que aconteceu, eu estava em São Paulo semana passada e esbarrei meu cotovelo na mesa ou em uma parede, sei lá mas fez um machucadinho. Voltei para o Rio e vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor mas acabou evoluindo para um Bursite Olecraniana Infectada, o que significa isso? Estava lá o machucadinho e eu devo ter coçado ou então encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria, que entrou e se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago”, começou o ator.

"Teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, muita dor e fui trabalhar normal e no meio do dia comecei a sentir uma dor inacreditável e vim direto pro hospital e me internei. Vim aqui pra clínica São Vicente que aliás queria agradecer todo mundo que trabalha aqui e me recebeu com o maior carinho do mundo e fui atendido pelo Dr. Christiano, que enfim é um cara muito especial e competente e desde de o começo falou ‘Olha eu acho que isso é cirúrgico", revelou.

Joaquim ainda disse que não estava disposto a operar. "Eu queria tomar um antibiótico e ir embora, mas enfim operei. Estou tomando antibiótico na veia, sigo internado e devo ter alta ainda hoje."

Por último o também chef de cozinha agradeceu o carinho que recebeu nestes últimos dias e deixou um alerta: "Só estou passando para agradecer a todas as mensagens e preocupação de verdade obrigada mesmo de coração. Já está tudo certo, ainda tem mais 14 dias de antibiótico pela frente mas também fica um alerta: quando tiver um machucadinho, se preocupem, lavem bem seja lá aonde for, o tamanho que for porque pode ser a porta de entrada para uma bactéria e se não for tratado da maneira correta pode entrar na corrente sanguínea e aí o bicho pega de verdade.



A cirurgia faz um cortezinho na região em volta do machucado e faz uma lavagem mecânica cirúrgica para remover todo o foco da infecção e é isso, aí costura e mais antibiótico. Beijo para vocês, se cuidem”, finalizou o recado enquanto mostrava o curativo", finalizou Joaquim.

Desde que saiu das telinhas, o ator tem aproveitado ao máximo seu tempo livre para se dedicar à sua nova carreira na gastronomia. Recentemente, ele inaugurou seu próprio restaurante, o ORIPI.