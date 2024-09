Viviane Araújo, Zico e outros famosos prestigiam show de Roberto Carlos na Barra

Rio - A atriz Viviane Araújo, o ex-jogador de futebol Zico e outros famosos prestigiaram o show de Roberto Carlos, na noite deste sábado (31), no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Na ocasião, a rainha de bateria posou sozinha, vestindo um conjunto azul claro e cropped bege, deixando a barriga à mostra. Uma sandália de salto alto em tom neutro e acessórios também fizeram parte da composição do look. Já o eterno ídolo do Flamengo foi clicado ao lado da mulher, Sandra Carvalho de Sá, e outros familiares.



Outras personalidades que também marcaram presença na apresentação "Eu Ofereço Flores" foram a ex-BBB Cida Moraes e o jornalista e ex-ministro das Comunicações Hélio Costa.

