Preta Gil e o ator Caio BlatReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 18:35 | Atualizado 01/09/2024 18:47

Preta Gil, 50 anos, recebeu muitos mimos de Caio Blat, 44, em visita para a cantora neste domingo (1). O ator, que teve um breve relacionamento com a filha de Gilberto Gil em 2000, fez uma massagem nos pés da ex-namorada. Outro amigo que estava presente foi o Dj Zé Pedro, 59.

"O melhor massagista que tem", afirmou Preta. Ao ouvir o elogio, Caio deu um beijo no pé da cantora. Nas redes sociais, o artista postou uma foto do encontro entre amigos e declarou: "Amores da vida toda, combo especial de domingo: How deep is your love? ['Quão profundo é o seu amor?', em português]."

"Amor da cabeça aos pés", comentou Zé Pedro. "Só sabe o valor dessa foto, aqueles que amam verdadeiramente seus amigos!", disse uma pessoa. "Todo amor do mundo pra essa mulher maravilhosa!!!!", desejou outra. "Todos maravilhosos!! Caio, você é especial", acrescentou mais uma.