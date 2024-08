Em tratamento, Preta Gil ganha 'serenata' do pai: 'Música é refúgio' - Foto: Reprodução

Em tratamento, Preta Gil ganha 'serenata' do pai: 'Música é refúgio'Foto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 15:00

Preta Gil teve um momento especial ao receber uma "serenata" do pai, Gilberto Gil. Neste sábado (31), o cantor foi flagrado por sua esposa, Flora Gil, sentado na cama da filha, tocando violão, em uma cena repleta de amor e afeto. A canção veio em um momento importante para a famosa, que, após concluir o primeiro ciclo de quimioterapia, se prepara para iniciar a reabilitação fisioterapêutica.



A cantora compartilhou com seus seguidores no Instagram que agora precisa tomar cuidados extras com a pele devido ao tratamento, como o uso constante de protetor solar. “Agora não posso mais tomar sol, tenho que ficar com protetor solar o dia todo em casa”, contou ela no último domingo (25). Mesmo enfrentando as dificuldades do tratamento, ela demonstrou gratidão pelo apoio incondicional da família.



A artista, que recebeu alta na segunda-feira (26), revelou que o câncer voltou em quatro partes diferentes do corpo, incluindo linfonodos e o peritônio. Apesar do desafio, Preta se mantém forte e cercada de amor, especialmente do pai.

"A música sempre foi um refúgio e, com ela, Gil segue fortalecendo a corrente de amor e força para Preta Gil. O tempo é rei e a fé não costuma faiá!", compartilhou o famoso nas redes sociais, ressaltando o poder curativo da arte em momentos difíceis.