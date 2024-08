Mãe de Lexa comenta suposta rivalidade e menciona Viviane Araújo - Foto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 14:14 | Atualizado 31/08/2024 14:47

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, abriu o coração em entrevista ao podcast "Explosão na Teia", no qual falou sobre sua trajetória no Carnaval carioca e esclareceu rumores de rivalidade com Quitéria Chagas. Atualmente rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, ela relembrou seu tempo no Império Serrano e desmentiu especulações.

Em meio aos rumores que rebateu, negou os boatos de rivalidade com Quitéria Chagas. “Eu fui coroar a Quitéria, gente! Nós não somos inimigas, não”, garantiu. Porém, Darlin chegou a confrontá-la . “Já dei uns pegas pesados nela, chamei ela na chincha porque fez besteira. ‘Ô Quitéria, sua louca, por que você fez isso que tão dizendo aí?’. E ela: ‘Amiga, tem nada disso, não sei o quê…’. Pô, ela dormia na minha casa, na minha cama”, contou.



A empresária aproveitou a conversa para destacar a generosidade da atriz Viviane Araújo, a quem fez questão de elogiar por ter apoiado sua filha caçula, Wenny, em um momento difícil. “A Viviane acolheu a Wenny de um jeito... Ela foi a primeira a postar nas redes sociais dela dizendo: ‘Não desiste, você é forte, você é linda’. A Viviane foi aquele pozinho mágico, a fada madrinha, e a Wenny reacendeu”, disse Darlin, emocionada.



Wenny, que enfrentou críticas ao assumir a bateria da Unidos de Bangu, desfilará em 2025, e a matriarca não escondeu o orgulho da filha.