Larissa Manoela se casou com André Luiz FrambachReprodução/Instagram

Publicado 30/08/2024 15:00

Há quase um ano casada com André Luiz Frambach, Larissa Manoela abriu o coração sobre a decisão inesperada e discreta de oficializar a união. Em uma entrevista recente ao "PodDelas", a atriz revelou que o casamento aconteceu de forma íntima em sua casa, no Rio de Janeiro, surpreendendo até os colegas de trabalho.



Durante as gravações de "De Volta aos 15", Larissa aproveitou um raro momento de folga para realizar a cerimônia. "Eu casei em casa, no meio das gravações. O set parou com a notícia. Voltei da minha lua de mel direto para continuar gravando", relembrou a atriz, destacando o impacto que a decisão causou nos bastidores.



A cerimônia aconteceu em um domingo, 17 de dezembro, data que marcou exatamente um ano desde que o casal havia ficado noivo. "A gente resolveu muito rápido, porque queríamos comemorar um ano de noivado. Então, em outubro, decidimos casar em dois meses. Tudo foi feito em segredo, porque queríamos algo íntimo", explicou, sobre a pressa e o sigilo envolvidos na organização do evento.



A celebração foi marcada pela privacidade. "Estava só a gente, os cachorros e os fotógrafos. Foi no nosso lugar de aconchego, de intimidade. Foi da melhor maneira possível", contou a famosa, que também pediu desculpas aos amigos que não puderam comparecer. A atriz deixou claro que o momento foi perfeito para eles, exatamente como imaginaram.