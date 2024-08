Ana Maria Braga no 'Mais Você' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/08/2024 12:00

Ana Maria Braga apareceu nas redes sociais para tranquilizar seus fãs após testar positivo pela quarta vez para a Covid-19. Nesta sexta-feira (30), em um vídeo descontraído, gravado na área externa de sua mansão em São Paulo, a apresentadora do “Mais Você” contou como está se sentindo e anunciou que voltará ao programa na próxima semana.



A loira surgiu de óculos escuros e chapéu em um vídeo para o seu perfil do Instagram. Assim, compartilhou sua alegria com o sol que apareceu na capital paulista, o que pareceu combinar perfeitamente com a notícia que ela tinha para dar. "Estava ansiosa aqui e repeti o teste todos os dias e… hoje não deu nada! Finalmente!", declarou, animada.

A comunicadora ainda brincou com a situação. "Presente para aproveitar essa sexta-feira linda e o final de semana. Como da terceira vez que peguei COVID eu pedi música no Fantástico, agora que peguei a quarta vou pedir música no #MaisVocê mesmo. Segunda-feira estou de volta! Beijo, molecada e obrigada a todo mundo que mandou boas energias", celebrou.



Afastada do programa desde a última terça-feira (27), quando testou positivo após sentir sintomas gripais, Ana Maria foi substituída por Tati Machado e Fabrício Battaglini. Apesar do susto, a apresentadora manteve o bom humor e agradeceu o carinho dos fãs que enviaram mensagens positivas durante sua recuperação.