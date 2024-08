Triângulo amoroso entre promoter e ex de jogador dá o que falar - Foto: Divulgação

Publicado 30/08/2024 13:34 | Atualizado 30/08/2024 15:20

A coluna Daniel Nascimento, que tem feito amigos nos quatro cantos do país, descobriu que um triângulo amoroso tem dado o que falar entre as subcelebridades! Um promoter amiguinho dos famosos mantinha uma relação com um rapaz conhecido pelas suas aventuras amorosas, ele já namorou o maquiador de uma ex-panicat e até mesmo o prefeito de um município do estado do Rio de Janeiro.



Segundo amigos da coluna, o que sempre moveu o jovem nesses namoricos é o retorno financeiro que ele consegue em troca de seus favores sexuais. Fazendo a alegria de todos com seu “talento avantajado”, ele agora fez um nova conquista: a ex-mulher de um jogador de futebol da seleção brasileira.



Até aí tudo bem, o bom moço é dos que gostam de atacar e agarrar! Porém, a treta se instalou devido às escapadas que o rapaz dá em sua atual namorada com o tal promoter.



Aliás, sobrou até para a ex-panicat que se meteu na confusão para abrir os olhos da amiga. Ela teria revelado as aventuras amorosas que o garanhão teve, inclusive com o seu ex-funcionário, como citamos anteriormente.



Mas parece que a moça não aceitou muito bem a intromissão da colega e disse que não acreditava em nada. Isso porque a ex-Pânico chegou até a revelar que os dois viajaram juntos para comemorar o aniversário do jovem, um dia após ele ter comemorado com a atual amada. Na ocasião, a namorada ligou para o moço, que respondeu que a viagem tinha sido exclusivamente a trabalho.

No entanto, uma vez que não foi possível abrir os olhos da jovem envolvida, a vida segue! O triângulo foi armado, um sabe do outro e o rapaz continua dando conta dos dois amores.