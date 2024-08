Em meio a polêmica envolvendo o filho, Deolane reage: ?Já fiz ameaças? - Foto: Reprodução

A advogada, sempre ativa nas redes, não demorou para se manifestar sobre o ocorrido. Questionada por seus seguidores, ela respondeu de forma direta: “Vi, mulher, não tem como não ver. Ficam me ligando toda hora”, comentou em seu Instagram, mostrando estar ciente da situação. Giliard Vidal dos Santos, filho de Deolane Bezerra, viu seu carro de luxo, uma McLaren avaliada em R$ 3 milhões, ser apreendido nesta quarta-feira (28), em São Paulo . O jovem, de apenas 20 anos, foi flagrado dirigindo sem habilitação, o que levou as autoridades a confiscarem o veículo. O caso rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e a influenciadora decidiu se pronunciar.A advogada, sempre ativa nas redes, não demorou para se manifestar sobre o ocorrido. Questionada por seus seguidores, ela respondeu de forma direta: “Vi, mulher, não tem como não ver. Ficam me ligando toda hora”, comentou em seu Instagram, mostrando estar ciente da situação.

Sem papas na língua, a famosa deixou claro que já conversou com o filho sobre o assunto, mas não pretende fazer novas intervenções. “Aquele filho da mãe vai tirar habilitação, creio eu. Já tem 20 anos, não posso obrigar a nada. É com ele a sorte. Já fiz as ameaças que eu tinha que fazer na vida dele”, garantiu, dando a entender que já chamou atenção do herdeiro.



Vale destacar que, além da falta de habilitação do rapaz, o veículo, customizado na cor roxa, também precisa passar por regularizações. O carro foi registrado originalmente como vermelho, o que exigirá a remoção da película ou a atualização dos documentos para a nova cor. Até o momento, Giliard Vidal dos Santos não se manifestou sobre o incidente, enquanto sua mãe lida com as consequências legais.