Ticiane Pinheiro chora com chegada da festa de 15 anos de Rafa Justus - Foto: Reprodução

Ticiane Pinheiro chora com chegada da festa de 15 anos de Rafa JustusFoto: Reprodução

Publicado 30/08/2024 10:39

Ticiane Pinheiro começou esta sexta-feira (30), com o coração cheio de emoção. A apresentadora compartilhou com seus seguidores o quanto está tocada pelo aniversário de 15 anos de sua filha, Rafaella Justus, que será comemorado em grande estilo. No caminho para o trabalho, a famosa revelou que acordou chorando, tomada por uma mistura de alegria e ansiedade para que tudo saia perfeito na celebração.



Apesar de planejar folgar neste dia especial, Ticiane teve que assumir o comando do "Hoje Em Dia". "Chegou o grande dia e eu só choro, gente, tô indo pro trabalho, hoje eu ia folgar, mas a Renatinha quebrou a mão, então eu tô indo pra Record e eu só choro, não sei como vai ser esse programa hoje não, tô muito emocionada, ao mesmo tempo a gente fica ansiosa, torcer pra dar tudo certo", desabafou.



A emoção de Ticiane aumentou ao falar sobre Fabiana Justus, irmã da aniversariante, que não poderá comparecer à festa devido ao tratamento contra o câncer e recuperação de um transplante de medula. "Tava agora falando com a Fabi também, queria muito que ela tivesse com a gente nesse dia especial, fiquei emocionada também", confessou.

Por fim, a esposa de Cesar Tralli demonstrou otimismo: "Enfim, 15 anos já e é muito legal a minha filha ... a gente poder proporcionar essa festa pra ela e ela tá muito feliz, tá ansiosa também e é isso, vai dar tudo certo, espero aguentar a noite toda, porque eu realmente tô cansada", admitiu.