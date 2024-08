Davi Brito havia exibido a aquisição em suas redes sociais - Reprodução Instagram

Davi Brito havia exibido a aquisição em suas redes sociaisReprodução Instagram

Publicado 29/08/2024 14:33 | Atualizado 29/08/2024 14:34

Davi Brito, ex-participante do BBB 24, foi envolvido em mais uma polêmica após ostentar a compra de um Porsche 718 Boxster nas redes sociais. Avaliado em meio milhão de reais, o carro de luxo foi devolvido pouco tempo depois. No último dia 15 de agosto, Davi havia celebrado a aquisição do veículo com uma postagem em suas redes sociais, mas a comemoração foi curta.

A devolução do carro foi confirmada pelo dono da concessionária, Sérgio’s Car. De acordo com o empresário, houve um desacordo comercial que resultou no retorno do veículo à loja. “Ele comprou, mas houve um desacordo comercial e agora o Sérgio’s Car está usando de volta”, afirmou em entrevista, sem entrar em detalhes sobre o que aconteceu.

Apesar da insistência do jornalista Marcelo Castro em descobrir o motivo do negócio ter dado errado, o empresário foi evasivo, sugerindo que baiano não teria ficado satisfeito com a compra. “Comprou e acho que ele não gostou, devolveu. E aí houve um desacordo comercial!”, repetiu Sérgio, evitando dar mais informações sobre o pagamento ou outros detalhes da transação.

A polêmica gerou desconfiança, especialmente após a postagem original de Davi ter sido deletada. Porém, a assessoria do famoso esclareceu o caso. Segundo a equipe revelou à imprensa, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo do campeão do reality show. Assim, após uma análise cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição.

Vale destacar ainda que, segundo sua assessoria, todo o processo de devolução foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas.