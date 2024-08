Kayky Brito - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 10:00

Um ano após o grave atropelamento que sofreu, Kayky Brito está de volta à sua rotina normal e tem utilizado as redes sociais para compartilhar seu processo de recuperação. Em um desabafo sincero, o ator revelou que, apesar da volta às atividades, tem se sentido muito sozinho. Porém, ele explicou que suas reflexões são uma forma de agradecer pela vida e não de se vitimizar.



Nesta quarta-feira (28), o famoso postou um novo vídeo sobre o assunto. "Como é bom contemplar a vida! Estou feliz com a vida. Reparando as coisas nos mínimos detalhes, o helicóptero passando, sentindo o vento, olhando para as pessoas, isso faz diferença. Gravo esses vídeos constantemente para agradecer, não me vitimizar ou reclamar. É o que é na vida", afirmou.

O ator destacou que grava esses registros para expressar gratidão, deixando claro que não está reclamando ou se colocando como vítima das circunstâncias. "Compartilho com vocês os momentos de dúvidas, os felizes, e cá estou eu, num momento maravilhoso (…) Obrigada por tudo, por sempre estarem comigo, de coração", revelou o Memo de "Família é Tudo".



Em outro momento, Kayky falou sobre os períodos de solidão que tem enfrentado. "Eu tenho vivido muitos momentos sozinho. Não estou reclamando, mas isso me faz refletir muitas coisas. Me faz conversar com Deus", desabafou.

O artista também expressou profunda gratidão. “Sou muito grato por tudo o que aconteceu. Essa participação na novela, porque o trabalho mexe com a cabeça, né? Agradeço a Deus todo dia também porque tenho a base, a minha família, eu tenho uma mãe, um pai, uma irmã, sobrinho, tem o maior presente que é meu filho. Tenho um cunhado maravilhoso que cuida bem da minha irmã. Isso me faz ficar tranquilo. Faz querer vencer na vida”, concluiu.