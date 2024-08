?Bosta de influencer?, diz Antonia Fontenelle ao detonar Isabel Veloso - Foto: Reprodução

?Bosta de influencer?, diz Antonia Fontenelle ao detonar Isabel VelosoFoto: Reprodução

Publicado 28/08/2024 21:02

Antonia Fontenelle, conhecida por viralizar na web com suas opiniões "sem filtros", voltou a causar polêmica! Nesta quarta-feira (28), a apresentadora resolveu criticar duramente a influenciadora Isabel Veloso. Durante uma live, a atriz expressou sua indignação com a jovem de 18 anos, que recentemente foi "desmascarada" por sua própria médica após afirmar que estava com câncer terminal.

Visivelmente irritada, a youtuber disparou críticas para a jovem. “Uma influencer chamada Isabel Veloso, de 18 anos, que disse que estava com câncer terminal e foi desmascarada pela sua médica. E ela engravidou. Eu não sei até quando eu vou ter que vir aqui, todo santo dia, dar notícia negativa dessas bostas que vocês chamam de influencer", iniciou.

Dando alguns detalhes sobre o caso, ela prossegiu: "O tumor dela está pequeno e estagnado", afirmou. Em seguida, a loira usou um tom irônico para questionar se é uma tendência inventar diagnósticos graves para ganhar atenção. "Virou moda agora? Achar bonito dizer que está com câncer terminal?”, perguntou.

A atriz também relembrou outro caso recente em que uma mulher admitiu ter mentido sobre ter câncer. “Já teve a outra 71 lá, que depois veio pedir desculpas (…) Se passasse na minha frente, eu ia te dar duas bolachas no centro da sua cara, para você deixar de ser safada. Isso sim. Aí vem essa outra, dizendo que engravidou, que está com câncer terminal e ninguém tem nada com isso. Chega!”, disparou ela, indignada.