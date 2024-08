Vera Fischer também foi uma Helena de Manoel Carlos - Reprodução

Publicado 28/08/2024 20:33 | Atualizado 28/08/2024 20:35

Vera Fischer, sempre discreta sobre sua vida pessoal, surpreendeu ao compartilhar detalhes íntimos de seu relacionamento com Felipe Camargo durante uma entrevista ao programa "Persona", da TV Cultura. A atriz revelou que a paixão entre eles começou nos bastidores da novela "Mandala", em que ela interpretava Jocasta e ele, Édipo.

A famosa então detalhou o início do romance, que aconteceu em 1987, quando o folhetim foi ao ar. “Quando fiz Mandala, aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido antes. Já tinha feito várias novelas, com vários atores bonitos e queridos… Só que me apaixonei pelo Felipe Camargo. A Jocasta [sua personagem na trama] se apaixonou pelo Édipo, e ele por ela, na vida real", iniciou.



No entanto, o romance foi longe de ser um conto de fadas. "Como eu não gosto de mentiras, eu não queria levar uma vida dupla casada com o Perry Salles e namorando o Felipe, embora eu soubesse que ia sofrer muito com isso. Nos separamos e não foi nada fácil para mim, para o Perry e para minha filha principalmente”, comentou em referência a Rafaela Fischer, que tinha cerca de 8 anos na época.

A artista revelou ter enfrentado um turbilhão de emoções. "Todos os amigos que eu tinha, que eram em comum com o Perry, saíram da minha vida. Eu passei a ter os amigos do Felipe, que eram mais jovens, arrojados, leves, desbocados, maravilhosos. E era a época das drogas, e eu pensei que para me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu teria que fazer o que elas fazem [...] Foi fantástico no início, descobrir uma vida que você achou que nunca ia viver", confessou.

O ex-casal teve um filho juntos, Gabriel, hoje com 31 anos. “O Brasil inteiro sabe que essa minha relação com o Felipe foi uma tumultuada. Ele tinha um gênio forte e eu tinha um gênio mais forte ainda. Ficamos juntos nove anos e tivemos um filho lindo. Não posso dizer que foi ruim. Não foi ruim, mas foi sofrido. Mas a gente também sabia que precisava se separar. Coisas mais graves poderiam acontecer se continuássemos juntos”, encerrou.