MC Mirella - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 08:47 | Atualizado 29/08/2024 08:51

MC Mirella abriu o coração para os seguidores nesta quarta-feira (28) ao compartilhar como sua vida mudou desde o nascimento de Serena, sua filha com Dynho Alves. A funkeira, que sempre foi conhecida por sua rotina agitada, revelou que a maternidade trouxe um novo nível de preocupação e estresse, algo que ela não esperava sentir com tanta intensidade.



Em seu desabafo, a cantora falou sobre a dificuldade de se desligar das responsabilidades de mãe, "Vou falar uma coisa para vocês: ter filho é um negócio 'babado', sabia? Porque eu não consigo mais ter a atividade que eu tinha antes, de não ligar para nada, sair, viajar, fazer o que eu quisesse sem a procupação de alguém depender de mim", iniciou.

Mesmo quando conta com o apoio de outras pessoas para cuidar da pequena, a famosa está sempre preocupada com a filha. "Por mais que minha mãe e o Dynho me ajudem, a gente (mães) não fica em paz com criança, você que estar perto", explicou.

A funkeira também comentou sobre as dificuldades de viajar, algo que antes fazia parte de sua rotina. "Eu vou viajar e eu quero levar ela. Fico procurando lugares legais para levar, só que assim, em todo lugar, eu fico imaginando os mil perigos que podem aparecer e desisto de levar. Vocês também são assim?", perguntou aos fãs e seguidores que também tem filhos.