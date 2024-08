Theodoro Cochrane e a mãe, Marília Gabriela - Reprodução

Theodoro Cochrane e a mãe, Marília Gabriela Reprodução

Publicado 29/08/2024 09:14 | Atualizado 29/08/2024 09:14

Theodoro Cochrane, filho da apresentadora Marília Gabriela, surpreendeu ao compartilhar recentemente um diagnóstico raro em sua vida. Durante sua participação no podcast "Desculpa Alguma Coisa", o ator revelou que sofre de ciclotimia, um transtorno de humor caracterizado por oscilações emocionais.

O ator revelou ter descoberto o problema após enfrentar um período conturbado, marcado pelo abandono de um vício e outras dificuldades pessoais. "Eu parei [com as drogas] e começou a abstinência. Juntou com o luto, com o desemprego, com a minha mãe, com a distância do meu namorado...", iniciou, deixando claro que foi uma fase complicada.

O artista ainda acrescentou: "Eu estava três meses sem beber e usar nenhuma droga quando chegamos a um diagnóstico. Meu terapeuta disse que eu tinha ciclotimia, e, a partir daí, comecei a tomar o medicamento certo e fazer a terapia encaminhada para isso. Um bom diagnóstico é salvador", declarou.



O famoso refletiu sobre o impacto de seu comportamento. "É uma merda ser um bêbado ótimo porque todo mundo te adora, você não fica violento... Só que durante a semana eu ficava muito deprimido. Meu namorado dizia que não era justo. Que na sexta-feira e no sábado, eu era maravilhoso, meus amigos me amavam. Mas na terça eu queria matá-lo e na quarta-feira, eu queria me matar", recordou.