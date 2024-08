Ana Clara comandará o 'Estrela da Casa', novo reality musical da TV Globo - Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 29/08/2024 12:30

O reality show musical "Estrela da Casa", apresentado por Ana Clara, mal começou e já parece ter chegado ao fim da linha. No último domingo (25), o programa atingiu apenas 8,2 pontos de média na Grande São Paulo, um resultado bem abaixo das expectativas da Globo. A baixa audiência pode levar a direção da emissora a encerrar a atração mais cedo do que o previsto.



A performance do programa foi especialmente decepcionante quando comparada ao "Fantástico", que foi ao ar anteriormente e registrou 15,4 pontos. Além disso, atrações matinais como "Globo Rural" e "Auto Esporte" também superaram o reality, marcando 9 e 8,7 pontos, respectivamente. Esse desempenho levanta questionamentos sobre o futuro do "Estrela da Casa" na grade da emissora.



Nas redes sociais, o público rapidamente saiu em defesa da apresentadora, destacando seu talento e atribuindo o fracasso ao formato do programa. "A Ana Clara tem um potencial enorme, mas esse programa é muito ruim", criticou um internauta. "Ana Clara é maravilhosa, o problema é o programa", apontou outro. A jovem ex-BBB, que já conquistou muitos fãs, parece estar isenta de culpa na percepção do público.



Em uma entrevista recente , Ana Clara falou sobre a grande responsabilidade de estar à frente de um programa na Globo. Apesar dos desafios óbvios, ela também declarou estar realizando um sonho. Inclusive, a influenciadora chegou a revelar sua estratégia para aproveitar seu grande momento: ela se diverte e mantém o foco no que está por vir, sem pensar demais no peso que é estar à frente da atração.

