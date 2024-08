Gkay - Reprodução / Instagram

GkayReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 11:56

Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, está novamente no centro das atenções, e desta vez, não é por algo positivo. Após passar por uma fase difícil em 2022, marcada por uma onda de cancelamento, a influenciadora agora enfrenta uma denúncia criminal movida pelo Ministério Público Federal. A humorista foi acusada de discriminação racial por um tweet antigo que ressurgiu e voltou a causar polêmica.



A postagem em questão, publicada no X (antigo Twitter), gerou grande revolta. Na publicação, Gkay criticou o sistema de cotas. “Mais uma mordomia pra esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa, esse tal de sistema de cotas. Uma palhaçada isso sim!”, disparou a famosa na época, cerca de 13 anos atrás.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, embora o caso tenha vindo à tona há mais de uma década, o Ministério Público não deixou passar em branco e moveu uma denúncia formal contra a influencer, considerando a publicação racista e preconceituosa.



A produtora de conteúdo já havia sido ouvida pela polícia e admitiu ter feito a postagem, alegando que foi escrita quando tinha 17 anos, em um período onde o humor, segundo ela, “era feito de forma agressiva”. No entanto, o MP apontou que, na época, a humorista já tinha 18 anos, tornando a situação ainda mais delicada. A gravidade do caso levou o órgão a recusar qualquer possibilidade de acordo.



O histórico polêmico de Gkay não para por aí. Além do tweet sobre cotas, a influencer já se envolveu em outras controvérsias, incluindo comentários sobre campos nazistas, o que ampliou ainda mais as críticas contra ela. Recentemente, sua tentativa de incluir cotas raciais na "Farofa da Gkay" também gerou debate, colocando em xeque sua imagem pública.

Nas redes sociais, a web detonou a influenciadora. “Agora quero vê dar a mesma condenação que deu pra Day”, desfiou uma internauta. “É sério isso? A ‘dinamarquesa’ é racista? Racismo no Brasil é delírio! Somos miscigenados”, disparou outra. “Quem sabe esses ‘influenciadores’ parem de ofender as pessoas, falarem m... e cuidar da própria vida. Racismo é crime”, afirmou mais um.