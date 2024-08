Deolane Bezerra tem carro de luxo de R$ 3 milhões apreendido em SP - Foto: Reprodução

Deolane Bezerra tem carro de luxo de R$ 3 milhões apreendido em SPFoto: Reprodução

Publicado 29/08/2024 15:00 | Atualizado 29/08/2024 15:01

O nome de Deolane Bezerra está envolvido em uma nova polêmica! O filho mais velho da influenciadora, Gilliard Vidal dos Santos, teve um carro de luxo avaliado em R$ 3 milhões apreendido pela Polícia Militar de São Paulo. Nesta quarta-feira (28), o rapaz de 20 anos foi abordado no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital, enquanto dirigia um McLaren/Coupé sem placa e com a cor original adulterada.

A polêmica não para por aí! Ao ser abordado pela PM, Gilliard confessou aos policiais que não possuía habilitação para dirigir. O incidente foi registrado no 30° DP (Tatuapé) sob acusação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo. A mãe do jovem, que é advogada criminalista, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos.

Após ser ouvido pelas autoridades, Gilliard foi liberado, mas o automóvel permanece apreendido no pátio da polícia até que as irregularidades sejam sanadas. O carro, registrado em nome de Deolane, originalmente na cor vermelha, estava envelopado em roxo no momento da apreensão. De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi parado durante um patrulhamento de rotina devido a "irregularidades administrativas".

Vale destacar que Gilliard se descreve como "apostador profissional" nas redes sociais e conta com mais de um milhão de seguidores. O rapaz costuma compartilhar fotos ostentando sua paixão por carros de luxo, exibindo modelos de diversas marcas caríssimas. A lista inclui: Ferrari, Rand Rover, Lamborghini, Audi, Camaro, Corvette, Mercedes e Porsche.