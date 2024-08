Rita Cadillac revela não ser amiga de Gretchen e nega ter pego marido dela - Foto: Reprodução

29/08/2024

Rita Cadillac abriu o jogo sobre sua relação com Gretchen no podcast "Papo Descontraído". Conhecidas como as "Rainhas do Bumbum" dos anos 80, a cantora deixou claro que, apesar de terem cruzado caminhos muitas vezes ao longo de suas carreiras, a amizade entre elas nunca existiu. Além disso, esclareceu que não se envolveu com Crystian, ex-marido da avó de Bia Miranda, enquanto estavam juntos.

Direta ao ponto, ela deixou claro que não mantém uma relação de proximidade com a famosa. “Amigas não somos. Amigo é aquele que me liga, que pergunta como eu estou, que me dá um bom dia, um boa noite, que convive com você. Isso é ser amigo, mesmo quando não está perto", iniciou.

Explicando então como seria uma amizade verdadeira, ela continuou: Essa relação nós não temos. Somos colegas de profissão, respeito e sempre torci muito por ela. Mas tivemos, sim, uma questão, algo que contaram para ela e não era verdade”, revelou.

A ex-chacrete também aproveitou a oportunidade para desmentir um antigo rumor que ainda circula na internet. "Na época ela estava casada com o Chrystian e uma chacrete saiu com ele, mas não fui eu. Chegaram a dizer para a Gretchen que havia sido comigo", recordou.

Ela então revelou que se envolveu sim com o cantor falecido, mas não naquele momento. "Eu não minto, eu não peguei o marido dela. Eu só fui ficar com ele, ter um namoro com ele, quando os dois estavam separados judicialmente, tempos depois. A gente tinha o mesmo empresário", afirmou.

Segundo ela, Gretchen foi informada de que Rita teria se envolvido com Chrystian, ex-marido da cantora, enquanto os dois ainda estavam casados. "Essa história chegou até ela, mas não é verdade. Na época, uma outra chacrete saiu com ele, mas eu não tinha nada a ver com isso", afirmou Rita.