Após recusa de Bia Miranda, Jenny recorre à Justiça para conhecer netoFoto: Reprodução

Publicado 30/08/2024 09:16

Jenny Miranda, ex-participante de "A Fazenda 15", voltou a falar sobre o desejo de conhecer o neto, Kaleb, que atualmente tem 2 meses. A mãe de Bia Miranda afirmou em entrevista ao programa "Chupim Metropolitana" que, apesar da proibição imposta pela filha, está decidida a recorrer à Justiça para garantir seu direito de ver o menino.



Durante o bate-papo, a influenciadora deixou claro que está a par de seus direitos. "Existe uma lei que me permite entrar na justiça para ver o meu neto. Ele é meu sangue, eu tenho direitos, posso vê-lo. Assim como um pai tem direito de ver um filho, eu tenho direito de ver o meu neto. Ela não pode proibir. Pode não gostar, mas eu posso entrar com esse pedido…", explicou.

Para quem não acompanhou, Bia Miranda informou por meio das redes sociais que jamais permitirá que a mãe sequer chegue perto de Kaleb. A criança é fruto de relação com DJ Buarque, que já chegou ao fim. No momento, a jovem está se envolvendo com o influencer Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto.



Jenny também destacou que, até agora, respeitou o período de puerpério da filha para evitar maiores conflitos. "Eu só estava esperando ela terminar o resguardo, para não secar o leite e falar que a culpa foi minha. Mas, pelo jeito, o resguardo já quebrou bastante, né?", alfinetou, dando a entender que não quer mais esperar.



Por fim, a famosa reforçou que a situação será resolvida judicialmente. "É sangue, não pode proibir. A avó existindo, a criança não pode crescer sem saber. Ele tem que crescer e saber que eu procurei por ele, que tentei fazer de tudo para vê-lo e estar perto", concluiu a ex-peoa.