Publicado 30/08/2024 13:18 | Atualizado 30/08/2024 13:19

A Polícia Civil de São Paulo finalizou a investigação sobre a morte do cantor Nahim, encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra, no dia 13 de junho. De acordo com o laudo divulgado, a morte foi considerada acidental, resultado de uma combinação perigosa de drogas e uma queda fatal.

Conforme a investigação, Nahim sofreu uma intoxicação por cocaína e zolpidem, um sedativo comumente usado para tratar insônia. Essa combinação levou o artista a perder a consciência ou, possivelmente, sofrer uma morte súbita, que culminou em uma queda da escada de sua residência, resultando em um traumatismo craniano.

Inicialmente, a morte de Nahim foi tratada como suspeita, e a polícia chegou a investigar a possibilidade de crime. Testemunhas que encontraram o corpo e pessoas próximas ao cantor foram ouvidas, confirmando que Nahim usava cocaína de forma "esporádica ou recreativa". No entanto, não foram encontrados indícios que sustentassem a hipótese de homicídio.

Além dos depoimentos, a perícia analisou imagens de câmeras de segurança, mas nada relevante foi encontrado. Com todas as evidências apontando para um acidente trágico, o Ministério Público deve solicitar o arquivamento do caso, encerrando assim as investigações sobre a morte do artista.