Davi BritoFoto: Reprodução

Publicado 30/08/2024 12:47

Davi Brito, ex-participante do BBB 24, voltou aos holofotes após se envolver em mais uma polêmica. O ex-BBB, que recentemente ostentou a compra de um Porsche 718 Boxster avaliado em meio milhão de reais, precisou devolver o carro de luxo pouco tempo depois , o que gerou burburinho nas redes sociais. Diante da repercussão, o rapaz finalmente quebrou o silêncio e se manifestou.Nos stories de seu Instagram, o baiano compartilhou uma mensagem reflexiva, aparentemente direcionada às críticas que vem recebendo. “Imagina quantas pessoas devem te odiar por não saberem seu lado da história, mas é aquilo né, o Justo não se justifica. Aprendi que cada pessoa me enxerga com os olhos que tem e a visão delas não é problema meu”, disparou.Em seguida, o campeão mostrou que pretende seguir em frente, independentemente das polêmicas. “Então, focarei nos meus planos, sonhos e objetivos e continuarei seguindo em frente… Ninguém que eu me afastei fez mais por mim do que eu fiz por eles, então eu não perco pessoas, eu ganho paz”, afirmou, indicando que está determinado a não deixar o episódio abalar seus planos.Vale lembrar que no último dia 15 de agosto, o jovem havia comemorado a compra do Porsche com uma postagem nas redes sociais, mas a alegria durou pouco. Sua assessoria explicou que a aquisição foi feita por impulso, levando o rapaz a declinar do negócio logo em seguida. Apesar da situação embaraçosa, Davi parece estar focado em manter sua tranquilidade e seguir com seus projetos.