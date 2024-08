Iza e Yuri Lima teriam voltado graças a apoio da família e atitude do rapaz - Foto: Reprodução

Publicado 30/08/2024 14:30 | Atualizado 30/08/2024 14:32

Quase dois meses após a traição de Yuri Lima vir à tona, os bastidores da discreta reconciliação com Iza foram revelados nesta quinta-feira (29). De acordo com informações do "Fofocalizando", do SBT, o casal foi visto se reaproximando gradualmente. Aparentemente já está tudo bem após o escândalo, com o jogador de futebol chamando a cantora de "amor" em chamada de vídeo, conforme disse o vendedor de uma loja.



A volta do casal teria acontecido após muita insistência por parte do ex-meia do Mirassol, que foi incentivado pelos próprios pais a pedir perdão e se redimir com a artista. A famosa, que está grávida de sete meses, parece ter dado uma nova chance ao relacionamento de quase dois anos, especialmente após ouvir os conselhos de sua mãe, Isabel Cristina. A matriarca teria compartilhado sua própria experiência de superação após um casamento de 25 anos.



A reconciliação também envolveu um gesto significativo do rapaz, que decidiu pedir demissão do clube onde jogava para estar mais presente ao lado de Iza durante a reta final da gravidez. O casal, que espera a chegada da pequena Nala em outubro, optou por manter a vida privada longe dos holofotes, buscando evitar julgamentos e focar na construção de um diálogo mais saudável.



Agora, longe dos olhares públicos, a informação é de Iza e Yuri voltaram a dividir o mesmo teto, enquanto se preparam para receber a filha. A decisão do casal, no entanto, foi de manter a reconciliação em sigilo. A cantora então não se manifestou publicamente sobre a volta com o atleta e nem o fez o jogador. A assessoria da artista ainda se limitou a dizer que "não tem nada a declarar".

Nas redes sociais, no entanto, o assunto divide opiniões. “Se estão felizes e se amam, está tudo certo, isso é o que importa”, afirmou uma internauta. “Eu gostei, que sejam felizes, para sempre à favor da família”, disparou outra. “Perdoa hoje, amanhã ele trai de novo. Mayra Cardi 2”, reclamou uma terceira. “Eu achava a Iza uma Deusa, hoje é apenas uma mulher carente e vai levar muito chifre ainda”, detonou mais uma.